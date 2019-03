Dominik Tarczyński: PSL sprzedał się za stołki

"Koalicja Europejska to efemeryda postkomunistów, Romana Giertycha i PSL-u. To jest fakt. I nie mają żadnego programu. Jedyny program, jaki macie, to program telewizyjny w „Gazecie Wyborczej”, a jak już go czytają, to czytają, co jest w TVN-ie" - mówił poseł Dominik Tarczyński komentując postającą Koalicję Europejską.