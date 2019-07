Dominik Tarczyński: Platformo, przestań obrażać inteligencję Polaków!!!

Polityk PiS komentował dwudniowe Forum Programowe Koalicji Obywatelskiej. Padła tam m.in. wypowiedź lidera Platformy Obywatelskiej, Grzegorza Schetyny, który przyznał, że podwyższenie wieku emerytalnego za rządów PO-PSL było błędem. Zdaniem Schetyny, można było przeprowadzić to na zasadzie dobrowolności i zachęt, a nie przymusu. Szef PO próbował przekonywać, że Koalicja Obywatelska proponuje dziś Polakom nową politykę, opartą na "stałym dialogu i szczerości", co zdaniem polityka, odróżnia KO od obecnej władzy.

"Błędem było 8 lat rządów Platformy. Nie mówię tego tylko po to, by wygłosić jakiś slogan polityczny. To był jeden wielki błąd, dlatego że nie chodzi tylko o wiek emerytalny, ale także o podniesienie VAT, obniżenie VAT na trumny, a podwyższenie VAT na dziecięce wózki i ubranka"-skomentował wypowiedź Schetyny Dominik Tarczyński. Jak dodał, nie były to jedyne błędne decyzje rządu PO-PSL, błędów było bowiem setki, dlatego Platforma przegrała wybory.

"Jeżeli dialogiem ma być to, co działo się pod Jastrzębską Spółka Węglową, gdy strzelano z gumowych kul do protestujących górników; jeżeli dialogiem i rozmową ma być akcja „Widelec”, kiedy protestujący kibice byli torturowani, co zostało stwierdzone; jeżeli dialogiem ma być to, że wszyscy ci, którzy nie zgadzali się na podwyższenie wieku emerytalnego nie zostali wysłuchani – to nie rozumiem, jaki dialog ma być prowadzony, jak Grzegorz Schetyna ten dialog rozumie"-ocenił poseł PiS.