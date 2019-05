Dominik Tarczyński: Opozycja jest w spirali nienawiści

28.5.19 16:52

Panie pośle, niech ta totalna opozycja najpierw pochwali się swoim wykształceniem. Przecież to tępi ludzie. Do kradzieży nie trzeba wykształcenia. Ich nawet nie stać na sklecenie programu. To jest po prostu bagno. Co reprezentuje sobą szef opozycji totalnej - Schetyna? To jest kompletne zero. Nawet poprawnie zdania nie może ułożyć jak przemawia. Panu Kaczyńskiemu do pięt nie dorasta z wiedzą, mową, kulturą itd. Może na Ukrainie by się lepiej prezentował, tylko tchórz boi się tam pojechać choć jego ojczyzna jest w niebezpieczeństwie. Ostatnio tępak na krzyk już bierze. O czym tu rozmawiać.