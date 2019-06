Dominik Tarczyński o 'nowym rozbiciu dzielnicowym': Totalna opozycja chce niezgodnie z prawem zawłaszczyć Polskę

"Demokracja ma to do siebie, że raz się wygrywa, raz przegrywa, ale demokrację, o którą walczą, szanują tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wygrywają"-powiedział w rozmowie z Radiem Maryja poseł Prawa i Sprawiedliwości, Dominik Tarczyński.

W audycji "Aktualności dnia" polityk odniósł się do działań totalnej opozycji, zwłaszcza w kontekście nowego programu Platformy Obywatelskiej, który ujrzał światło dzienne w minioną niedzielę.

„Oni planują podzielić Polskę administracyjnie i politycznie w taki sposób, aby w tych samorządach, gdzie mają swoich ludzi, oddać im kompetencje. To niezgodne z prawem, z polską konstytucją i jest formą próby zawłaszczenia Polski, jej małej części, w której prowadzą. Demokracja ma to do siebie, że raz się wygrywa, raz przegrywa, ale demokrację, o którą walczą, szanują tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wygrywają"-zauważył poseł PiS. Tarczyński skomentował również postawę polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Przedstawiciele PSL, jak zauważył gość Radia Maryja, „raz są patriotami, raz nie. Raz są za adopcją dzieci przez pary homoseksualne, raz nie są”, "falują jak ta chorągiewka na wietrze".

"Nie ma to nic wspólnego z troską o Polskę, programem, ideą. Wielokrotnie mówiłem o tym, że Mikołajczyk, Witos przewracają się w grobie. To, co PSL zrobiło w tej kampanii dla trzech stołków nigdy z historii politycznej tego ugrupowania nie zostanie wymazane. Po prostu sprzedali się, sprzedali wartości, które były prezentowane przez Mikołajczyka czy Witosa. Nie ma to dla nich żadnego znaczenia"-ocenił Dominik Tarczyński.

Poseł wskazał że między PiS a PSL jest pewna istotna różnica:

„My mamy ideę, mamy coś, w co wierzymy – tradycję, spuściznę naszych ojców – wierzymy w to, że to, co mamy, jest tylko i wyłącznie depozytem, który musimy przekazać przyszłym pokoleniom. Depozyt wiary i tradycji, a oni tak naprawdę mają stołki"-podkreślił polityk, dodając, że ta różnica jest "fundamentalna".

"Mamy do czynienia z politykowaniem, ze stołkami albo z wartościami, które chcemy przekazać przyszłym pokoleniom"-podsumował parlamentarzysta PiS.

yenn/Radio Maryja, Fronda.pl