Dominik Tarczyński: Niesiołowski to symbol hipokryzji i obrzydliwości!

"Jeżeli Niesiołowski traktuje drugiego człowieka jak te kobiety, to jak ma traktować Polskę? Dla mnie oczywiste jest to, że Stefanowi Niesiołowskiemu nie zależało na Polsce. Zależało mu i nadal zależy tylko na sobie. To bardzo smutny obraz człowieka zgorzkniałego i zakłamanego. To przykry upadek, który powinien być pokazywany jako przykład, czego unikać, jak się nie zachowywać i co jest obrzydliwością. Cały czas powtarzam to słowo, bo to Niesiołowski wybrał je i uwielbił – obrzydliwość. Niesiołowski pozostanie symbolem hipokryzji i obrzydliwości w stosunku do drugiego człowieka" - wspominał poseł PiS.