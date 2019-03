Dominik Tarczyński: Mamy wnuków sowieckich oprawców w Sejmie

"Trwa sztafeta pokoleń. Walka Żołnierzy Wyklętych była potrzebna i niezbędna, bo to dzięki ich ofierze życia mamy wolną Polskę. W środowiskach postsowieckich pojawia się widocznie jakiś wyrzut sumienia, o ile mają one w ogóle sumienie. Chcą zagłuszyć niewygodną prawdę. Są to najczęściej ludzie, którzy są bezpośrednio, a czasie pośrednio związani z poprzednim systemem. Przypominam, że mamy wnuków sowieckich oprawców w obecnej kadencji Sejmu. Jest to sztafeta pokoleń, w której bierzemy udział i naszym celem jest bronić dobrego imienia tych, którzy bronili dobrego imienia Polski. Widziałem prowokacje Senyszyn i Czarzastego. Moim zdaniem była to akcja zaplanowana na to, aby się wypromować" - mówił poseł.