Dominik Tarczyński do Rosatiego: Won za Don czerwona zarazo!

JR 11.6.19 16:02

Tylko drogi robaczku czy czerwoni budowali taki kraj? Po pierwsze: czy sami budowali bez wpływów Rosji, wcześniej ZSRR? Po drugie czy o taki kraj wszystkim chodziło? Jaki kraj budowała koalicja PO i PSL? Zadałem to pytanie przewrotnie, bo ta koalicja nie budowała tylko sprzedawała. Jeszcze jedna kadencja i obudziłbyś się robaczku po stronie niemieckiej, może po rosyjskiej? Tak szczerze podobało ci się, że zniszczone zostały stocznie by dać zarabiać stoczniom niemieckim? Przemysł rolno-spożywczy do tej pory jeszcze jest w niepolskich rękach i rolnicy mają problem ze zbyciem swoich płodów rolnych po przyzwoitej cenie. Czy wreszcie zostały sprzedane w tym czasie nawet banki polskie, media, redakcje gazet!!! Puknij się w głowę, może w pierś i odpowiedz na te pytania. Mógłbym takich pytań zdać więcej ale wystarczy tylko tyle. Powiem, że ja takiej Polski nie chcę. Chcę Polskę wolną i suwerenną. Jestem za władzą, która dba nie o własne interesy, a o los wszystkich obywateli. Jeżeli jesteś Polakiem to zrozumiesz.