Dominik Tarczyński dla Frondy: Opozycja próbowała ośmieszyć Polskę

Portal Fronda.pl: Grzegorz Schetyna skapitulował. Czy decyzja o zawieszeniu protestu będzie początkiem końca jego pozycji w Platformie Obywatelskiej?

Dominik Tarczyński, PiS: To pytanie o to, jak przebiegały negocjacje w samej Platformie w sprawie okupacji Sejmu. Okupacja ta nie miała nic wspólnego z walką o demokrację. Była wyłącznie rozgrywką polityczną wewnątrz PO, o czym wiedzą wszyscy. Pytanie brzmi, jak wielkie niezadowolenie panuje dziś w Platformie? Jak bardzo wściekli są młodzi posłowie, którzy chcieli wybić się na liderów partii przed Schetynę? Nie wiemy, jak przewodniczący PO będzie zarządzał kryzysem. Czy okaże się prawdziwym liderem potrafiącym przewidzieć konsekwencje, czy będzie tylko reagować na bieżące wydarzenia.

Czy jest możliwe, że na ewentualnym osłabieniu pozycji Schetyny skorzysta Donald Tusk?

Donald Tusk cały czas próbuje powrócić do Polski w glorii chwały, pokazując swój rzekomy sukces w Unii Europejskiej. Chciałby przedstawić się jako człowiek sukcesu, który uratuje Polskę. Nie sądzę, by udało mu się zbudować taki wizerunek. Polityk ten nie cieszy się jednoznacznym poparciem nawet we własnym środowisku. Grzegorz Schetyna w mediach mówi co innego, ale jest oczywiste, że nie pała do Tuska wielką miłością polityczną…

Choć protest zawieszono zaledwie wczoraj, jeden z polityków PO, Andrzej Halicki, już grozi jego rychłą reasumpcją. Czy myśli Pan, że to rzeczywiście prawdopodobny scenariusz?

Myślę, że po dwóch tygodniach przerwy w obradach Sejmu Platforma Obywatelska dowie się, co Polacy, w tym także jej wyborcy, myślą naprawdę o ich proteście. Politycy PO przekonają się, że nie sondaże są wyznacznikiem. Jest nim prawdziwy głos wyborców. Głos ten jest tymczasem głosem wyraźnego potępienia. Platforma zaprezentowała wielką groteskę i pieniactwo, a nie patriotyzm. Miałem niedawno okazję rozmawiać z wyborcami Platformy. Po raz pierwszy odkąd jestem w polityce, odezwali się do mnie mówiąc, że nie zgadzają się z tym, co robi PO. Nie chodzi o to, że będą teraz popierać PiS, ale głęboko nie akceptują zachowania Platformy w parlamencie. PO będzie teraz ratować polityczną twarz. Wypowiedź Halickiego to tylko próba odwrócenia obrazu, jaki powstał po wielkiej klęsce okupacji sejmowej. Nie sądzę więc, by doszło do wznowienia protestu. Mam nadzieję, że to się nie powtórzy, bo powtórny protest stanowiłby szkodę dla Polski.

Kto stracił więcej na okupacji Sejmu – Platforma Obywatelska czy Nowoczesna?

Stracili wszyscy. Nie tylko opozycja – straciła przede wszystkim Polska. Wszystkie zagraniczne media,- New York Times, Financial Times, Fox News - pisały, jak bardzo skompromitowała się opozycja. Niestety to rzutuje także na całość polskiego parlamentaryzmu. Nadszarpnięto dobry wizerunek Polski. My to naprawimy i wyprostujemy. Pokażemy, że Polska jest bezpiecznym i stabilnym krajem i nikt, kto chce tu inwestować, nie musi się niczego obawiać. Co do samej opozycji… Nie zwracamy wprawdzie uwagi na pojedyncze sondaże, ale od dłuższego czasu pokazują one pewien trend – PiS zyskuje, opozycja traci. To wyraźny, jednoznaczny sygnał. O ile wiem, opozycja przeprowadzała też wewnętrzne sondaże, które wykazały, że jej wyborcy nie chcą okupacji Sejmu.

Czy odbudowa tego nadszarpniętego za granicą wizerunku Polski będzie trudna?

Uważam, że nie. Mamy świetne programy, by wymienić tylko plan Morawieckiego. Mamy inwestorów, mamy ludzi, którzy wierzą w Polskę. Mamy wreszcie PKB, które jest wyższe, niż przewidywała większość analityków. Poradzimy sobie, choć takie sytuacje na pewno nie pomagają. Musimy zrobić wszystko, by polski parlamentaryzm nie zmierzał w stronę Białorusi, ale w stronę Zachodu. O PiS mówiono: "To ciemnogród ośmieszający Polskę". To jednak posłowie opozycji ośmieszyli Polskę – i skapitulowali. Zorganizowali nam cyrk, groteskę… Skompromitowali się nie tylko jako politycy, ale także jako dorośli ludzie. Oceni ich historia.

13.01.2017, 13:56