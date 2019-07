'Dogadaliśmy się, by zwyciężyć'. Lewica łączy siły

Wiosna, Lewica Razem oraz SLD podjęło decyzję o wspólnym starcie w jesiennych wyborach parlamentarnych. Na wspólnej konferencji prasowej wszystkich liderów ogłoszono, że blok trzech lewicowych partii to od dzisiaj „Lewica”.



Szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że liderzy dogadali się po to „żeby wygrać wybory parlamentarne i wygrać z PiS”.



"W przyszłym tygodniu zaprosimy do współpracy wszystkie partie lewicowe, organizacje kobiece, ruchy miejskie, które będą chciały z nami współpracować"-zapowiedział Czarzasty.