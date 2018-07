Dodatkowe 2 mld zł dla niepełnosprawnych od 2020r. Rząd szykuje program wsparcia

"Od 2020 roku system wsparcia osób niepełnosprawnych otrzyma blisko 2 miliardy złotych. Obecnie trwają konsultacje ze środowiskami niepełnosprawnych dotyczące potrzeb, na które pieniądz będą przeznaczone" zapowiedział wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk.

"Chcemy słuchać ludzi, chcemy, żeby ludzie mówili nam, co im doskwiera i to właśnie nie z perspektywy Warszawy, wielkich miast, tylko z perspektywy tych mniejszych ośrodków" - zapewniał.

Rozmowy na temat zmian i rozwiązań systemowych prowadzone są na terenie całego kraju. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej organizuje specjalne spotkania z niepełnosprawnymi i ich rodzinami.

"Kontekst jest taki, że po pierwsze staramy się poprawić, ulepszyć ten system, który w tej chwili funkcjonuje, jeżeli chodzi o wsparcie osób niepełnosprawnych, ale również mamy do wydania od 2020 roku dodatkowe około 2 mld zł na potrzeby osób niepełnosprawnych" - podkreślił wiceminister.

Bartosz Marczuk przypomniał, że dodatkowe pieniądze udało się otrzymać m.in. poprzez obniżenie składki do funduszu pracy i przekazania 0,15 procent pensji wszystkich Polaków do Funduszu Solidarności z Osobami Niepełnosprawnymi. Od 2019 roku będzie to ponad 600 milionów zł.

Do tej kwoty należy doliczyć również zyski z tzw. daniny solidarnościowej, czyli 4 procent od zarobków powyżej miliona złotych rocznie, według wstępnych wyliczeń będzie to 1,2 mld zł.

mor/MRPiPS/Fronda.pl