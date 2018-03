Doda wróciła na łono Kościoła. Spowiednik: Coś pięknego!

„Modliłem się za nią. Nawrócenie to zmiana myślenia i postępowania - teraz jeżeli takie ma podejście, to to się nazywa nawrócenie. Coś pięknego!” - mówi spowiednik gwiazd, ks. Janusz Koplewski, komentując nawrócenie Doroty „Dody” Rabczewskiej, o którym piosenkarka opowiedziała „Super Expressowi”.