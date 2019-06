Doda: Nie boję się śmierci

Marcin 28.6.19 15:14

Juz odpowiadam :) wiem co masz na myśli, łobuzie ;) Lecz mucha być mi to nie mozliwe, w pierwszej kolejności muchami zostaja politycy, równiez komarami, oraz kleszczami...

Trzeba miec duzo za uszami by upaść na sam dół stworzenia, po za nawias samoświadomości, ale już taki delfin, to nie zgorsze rozwiązanie :)

Każdy niech wierzy w co chce, a zycie stara się tak prowadzic, by krzywdy nie robic drugiemu... bo w kolejnym dostaniesz dokładnie to samo, co w tym wyrządziłeś innym :)