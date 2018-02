Doczekamy się PONowoczesnej? Schetyna jest za!

„To musi być naturalny wybór działaczy. Uważam że wyborcy Nowoczesnej i PO to ludzie, którzy oczekiwaliby, żeby nasza współpraca zakończyła się taką integracją środowisk” - powiedział dziś lider PO Grzegorz Schetyna na antenie Radia Zet.

W rozmowie z Konradem Piaseckim Schetyna stwierdził:

„W naturalny sposób, jeśli będziemy współpracować w taki sposób i w takim tempie jak teraz i będziemy widzieć wspólne zagrożenia i wiedzieć że razem możemy więcej, to uważam że to dobry kierunek do integracji”.

Dalej też podkreślił:

„To musi być naturalna decyzja, najpierw wyborców, jeżeli będą akceptować to że jesteśmy skuteczniejsi, że wyrosną nam sondaże, lepiej przygotowani do wyborów samorządowych, że otwieramy się na nowe środowiska, jesteśmy skuteczną konstrukcją anty-PiS, przynosimy Polakom nadzieję, to wtedy tak, to naturalny proces”.

Czy doczekamy się PONowoczesnej? Chyba niewiele osób byłoby tym faktem zdziwionych.

dam/300polityka.pl,Fronda.pl