Dochody państwa niebywale rosną - oto skuteczna polityka PiS!

Reformy Prawa i Sprawiedliwości przynoszą zamierzone skutki. Mafie VATowskie wreszcie mają związane ręce i Państwo Polskie nie jest okradane tak, jak w czasach PO/PSL! Już w styczniu wpływy podatkowe wzrosły o ponad 20 procent, zwłaszcza te z VAT.

W państwowej kasie jest już 6,7 mld złotych nadwyżki. Z budżetu wydano 30,2 mld złotych, podczas gdy wpłynęło 37 miliardów. To bardzo pozytywne dane, które wskazują, że o wpływy z dochodów podatkowych wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o ponad 20 procent. Z VAT do kasy państwa wpłynęły 22 mld złotych. Dodatkowo o 15 proc. wzrosły dochody z CIT, a o 17,1 proc. z akcyzy i podatków od gier.

Wreszcie z podatku bankowego zebrano 400 mln złotych.

I co na to wszyscy, którzy krytykowali PiS za rzekome niszczenie gospodarki? Okazuje się że ci, którzy przez 25 lat drenowali III RP oszukując na podatkach, a zwłaszcza VAT, wreszcie mają pod górkę i muszą płacić.

kk/pb.pl

20.02.2017, 14:40