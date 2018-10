Dobry spot PiS. Co by nie mówić: taka jest prawda o PO!

Prawo i Sprawiedliwość wypuściło nowy spot wyborczy, w którym niezwykle celnie punktuje Platformę Obywatelską.

Bądźmy szczerze - nie jest to wielka sztuka, bo partia Grzegorza Schetyny naprawdę ciężko zapracowała na czarny PR. Mówiąc krótko, po prostu trudno byłoby to ugrupowanie za coś pochwalić. No chyba, że ktoś ceni sobie służalczość wobec Niemiec i Rosji!

Tym razem bohaterami spotu PiS są ci politycy Platformy - ale także PSL - którzy składali wielkie obietnice... nigdy niezrealizowane.Warto rzecz zobaczyć i przypomnieć sobie, z czym w wydaniu Platformy mamy do czynienia.

Gdyby komuś chodziło po głowie zagłosować na tę partię, ten krótki film powinien sprawę naprostować.