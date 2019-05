Dobrosz Oracz: Pan jest tęczowym Władysławem

Ukasz 28.5.19 21:19

Proszę, proszę. Już nie mówi o ochronie dzieci przed pedofilią tylko po imieniu: atak na wspólnotę Kościoła. Atak. "No niestety, skręt w lewo i trochę za mocno przypierniczyliśmy Kościołowi". Wtedy siedział cichutko gdy wycierali sobie nim gębę, nie stanął w jego obronie. Powinien wtedy powiedzieć: atakujecie mój Kościół, to bawcie się beze mnie, nie będę z wami maszerował, lewacy. Ale nie, siedział cichutko w dziupli. Jeśli teraz będzie nawiązywał jaki to on wierzący i przywiązany do tradycji to chyba zdechnę ze śmiechu.