Dobre wieści! Odbudowę Notre-Dame będzie koordynował ,,żarliwy katolik''

Paweł202 19.4.19 14:29

Słowa "Miejmy nadzieję" - to klucz do tej decyzji. Znam już niejednego takiego "żarliwego" katolika: dla przykładu wymienię tych, którzy mieli huczne pogrzeby z biskupami: Tadeusz Mazowiecki, profesor Bronisław Gieremek, profesor Władysław Bartoszewski, Paweł Adamowitz, z żywych gorliwie przystępujący do Komunii: np. potomek cesarza rzymskiego Walesy, Jerzy Buzek, Hanna Gronkowicz-Waltz, Panna Suchocka... Który z nich by nie podjął trudu wznoszenia Wielkogarytowego Centrum Ekumenicznego, zwłaszcza jeśli przy okazji byłoby trochę stanowisk do obsadzenia?