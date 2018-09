Dobre wieści! Coraz więcej seminarzystów w Polsce

W Kościele katolickim w Polsce jest 622 nowych seminarzystów, poinformował sekretarz Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych w Polsce, ks. Piotr Kot.

Jak wskazał, są to wstępne dane, ale wygląda na to, że w tym roku seminarzystów jest o 45 więcej, niż w roku ubiegłym. Wynik może być jednak jeszcze lepszy, ponieważ w niektórych diecezjach wciąż trwa przyjmowanie zgłoszeń; dodatkowo kilka zgormadzeń zakonnych nie poinformowało jeszcze o liczbie kandydatów.

Jak wyjaśnił kapłan, część z seminarzystów przyjęto na rok wstępny - przygotowawczy, propedeutyczny, część na rok pierwszy. To efekt wdrażania wydanych w 2016 roku wytycznych watykańskich ,,Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis'' dotyczących zasad przyjmowania kandydatów do seminariów.

Warto podkreślić, że ,,Ratio...'' zabrania przyjmowania do seminariów mężczyzn o skłonnościach homoseksualnych.

Jak tłumaczył ks. Kot, najwięcej osób przyjęto do seminarium: w Tarnowie (20) i we Wrocławiu (21). Gdy idzie o zakony, salezjanie przyjęli 21 seminarzystów, dominikanie - 17.

mod/pap, fronda.pl