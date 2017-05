Dobre prognozy dla Polski, zadowolony Morawiecki

reklama

Agencja ratingowa Moody's ogłosiła 12 maja 2017 r. decyzję o zmianie perspektywy ratingu Polski z negatywnej na stabilną. Jednocześnie utrzymała ocenę ratingową na poziomie A2/P-1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej i krajowej.



Zdaniem Mateusza Morawieckiego, wicepremiera i minister rozwoju i finansów, decyzja agencji ratingowej Moody's o podniesieniu perspektywy polskiego ratingu należy ocenić jako racjonalną. "Ryzyka, które agencja dostrzegała rok temu – obniżając perspektywę – nie zmaterializowały się, wręcz przeciwnie. Zresztą agencja sama to przyznaje, odnotowując na przykład, że sytuacja fiskalna była w 2016 r. lepsza niż oczekiwania analityków agencji. Cieszy też fakt, że opinia agencji opiera się na rzeczowej analizie danych i odnosi się do faktycznego stanu tak gospodarki, jak i finansów publicznych" – zaznaczył Morawiecki.

Wicepremier wskazał też, że agencja doceniła potencjał programów gospodarczych rządu i Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, których celem jest kluczowe w naszej ocenie zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki. "Warto także podkreślić, że jako jedną z mocnych stron Moody's wskazuje system instytucjonalny" – dodał Morawiecki.

Agencja Moody's w uzasadnieniu swojej decyzji o podwyższeniu perspektywy ratingu wskazuje na spadek ryzyka fiskalnego (deficyt poniżej 3-proc. progu oraz stabilizacja poziomu długu publicznego), a także na ograniczone ryzyko niekorzystnego wpływu prowadzonej polityki na otoczenie biznesowe oraz napływ inwestycji. Z kolei czynnikami wpływającymi na utrzymanie ratingu bez zmian są solidne fundamenty gospodarcze, które warunkują odporność na zawirowania wewnętrzne i zewnętrzne, a także siła systemu instytucjonalnego.



Moody's zauważa, że deficyt fiskalny za 2016 r. był niższy niż prognozy agencji, a bardzo dobre wykonanie dochodów budżetowych za I kw. 2017 r. pozwala zakładać, że deficyt fiskalny nie przekroczy 3 proc. i w okresie 2017-2021 będzie wynosił średnio ok. 2,8 proc. Relacja długu publicznego do PKB powinna być stabilna w średnim okresie na poziomie ok. 55 proc., przy założeniu średniorocznego wzrostu gospodarczego w tym okresie na poziomie ok. 3,2 proc. Pozytywny wpływ na PKB będą mieć takie czynniki jak: wysoki popyt krajowy, rosnący eksport oraz wzrost wykorzystania funduszy unijnych. Agencja zwraca przy tym uwagę na wyzwania w dłuższej perspektywie, związane z sytuacją demograficzną. W ocenie agencji Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, nakreślający „mapę drogową" rozwoju ekonomicznego Polski do 2020 r., może być wsparciem dla wzrostu gospodarczego, o ile zostanie on wprowadzony w ramach istniejących norm fiskalnych.



Podniesienie oceny ratingowej Polski według agencji jest możliwe w przypadku zacieśniania polityki fiskalnej, poprawy długoterminowej stabilności kraju w zakresie systemu ubezpieczeń społecznych i systemu instytucjonalnego, a także wprowadzania reform strukturalnych, służących zwiększeniu tempa wzrostu PKB oraz wydajności pracy. Z drugiej strony obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku trwałego pogorszenia sytuacji fiskalnej oraz klimatu inwestycyjnego, który skutkowałby potencjalnym odpływem kapitału. Innym czynnikiem byłby brak postępów we wprowadzaniu reform strukturalnych, które mają za zadanie zwiększenie innowacyjności gospodarki.

