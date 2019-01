Dobre chęci, ale skutki? Papież o edukacji seksualnej

Papież przyznał, że są ludzie, którzy chcą wykorzystać edukację seksualną do własnych celów, nasączając ją ideologią i niszcząc właściwy obraz ludzkiej osoby. Jak wskazał, są takie książki do edukacji seksualnej, które są obsceniczne lub ,,brudne''.

Papież wskazał, że ideałem jest, by dzieci uczyły się o seksie od rodziców, ale nie we wszystkich domach to możliwe. Stąd rola edukacji seksualnej w szkole. Bez tego, przestrzegł papież, pustka zostanie wypełniona przez ideologię.

Przyjęcie zasady, że za edukację seksualną odpowiada szkoła, sprawia, że w przypadku zwycięstwa ideologii lewackiej edukacja seksualna będzie prezentować kłamstwa i grzech jako prawdę i dobro. To niedopuszczalne. W dobie brutalnej wojny neomarksizmu z naturalną antropologią nie można godzić się na to, by to placówki szkolne prowadziły edukację seksualną.