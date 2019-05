"Dobranoc!!! Cześć!!! Giniemy!!!" Rocznica katastrofy w Lesie Kabackim

„Tadeusz Kościuszko”, radziecki IL-62M należący do PLL LOT wystartował z Okęcia do Nowego Jorku o 10:18 rano. Awaria jednego z czterech silników miała miejsce o 10:40. Na pokładzie wybuchł pożar, samolot znajdował się wówczas nad Grudziądzem. Pilot zawrócił, gdyż nie chciał lądować w mieście, bo mogłoby to spowodować znaczną liczbę ofiar.