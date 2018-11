Dobrali się! Kuriozalne zachowanie Wojewódzkiego w programie Kuźniara

W pewnym momencie Kuźniarowi i Wojewódzkiemu coś przerwało przyjacielską pogawędkę. Gdy obok pojazdu Kuźniara przejechał samochód z logo Telewizji Polskiej, Kuba Wojewódzki otworzył drzwi auta, w którym udzielał wywiadu, po czym zaczął krzyczeć: "O! TVP Info! Przestańcie kłamać! Wstyd!" Prowadzący przez cały czas chichotał, w pewnym momencie stwierdził: "Ja tak nie reaguję". Wojewódzki ponownie otworzył drzwi i krzyknął: "Zdejmij to logo, człowieku! Przecież to wstyd jeździć! Ja pierdzielę..." co również rozbawiło Jarosława Kuźniara.