Dobra Zmiana znów zaczyna mówić Orbanem

(…) silne państwo polskie może zapewnić tylko Prawo i Sprawiedliwość. A jeżeli ktoś nie wierzy, to niech spojrzy kilka lat wstecz, niech spojrzy na to likwidowanie państwa, na to zwijanie państwa, niech spojrzy na to wszystko co się wyprawiało, na rozkład struktur państwowych (…) Dzisiaj mamy w Polsce opozycję totalną, opozycję, która odrzuca jakąkolwiek współpracę, która odwołuje się do zajść ulicznych, która odwołuje się do zagranicy. Ale nie musi tak być. To jest kwestia, którą traktujemy jako przejściową, którą traktujemy jako incydent w naszej historii”.