Dobra zmiana w WORD-ach. Oblewanie przestanie się opłacać

reklama

Fot. Flickr reklama

Jak informuje Dziennik Łódzki, posłowie Prawa i Sprawiedliwości zamierzają udoskonalić system egzaminowania na prawo jazdy. Celem zmian jest stworzenie takich warunków, by WORD-om przestawało się opłacać oblewanie kandydatów na kierowców.

Posłowie PiS chcą zmienić źródła finansowania Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, ponieważ obecnie prawie 90 proc. przychodów WORD-ów pochodzi z opłat egzaminacyjnych.

Według NIK, która przyjrzała się działalności WORD-ów, "rygoryzm egzaminów nie przekłada się na poprawę umiejętności kierowców, ale korzystnie wpływa na sytuację finansową WORD-ów". "Nie może być tak, że budżet WORD-u uzależniony jest od dochodów z przeprowadzanych egzaminów. W efekcie, im więcej przeprowadzonych poprawek, to więcej wniesionych opłat egzaminacyjnych i więcej wpływów do ośrodka. To spowodowało, że mamy jedną z najgorszych zdawalności w całej Europie" - mówi "Dziennikowi Łódzkiemu" Waldemar Buda, poseł PiS.

Zdaniem posłów PiS WORD-y powinny być finansowane ze środków publicznych, co jak komentuje poseł Buda, sprawiałoby, iż "nikomu nie zależałoby na tym, aby generować dochód poprzez przeprowadzanie jak największej liczby egzaminów".

krp/Dziennik Łódzki, Fronda.pl

19.03.2017, 15:11