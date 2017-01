Dobra zmiana! Polacy już nie chcą emigrować!

reklama

Fot. Youtube

Coraz mniej Polaków wyraża chęć wyemigrowania za granicę w celach zarobkowych. Widać w tym względzie wyraźną zmianę w stosunku do lat poprzednich.

Jedynie 8 proc. Polaków chciałoby wyjechać za granicę, by tam podjąć się pracy zarobkowej. Co bardzo istotne, przede wszystkim są to osoby młode. Aż 84 proc. Polaków w ogóle nie wykazuje zainteresowania emigracją.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego obecnie za granicą na emigracji przebywa 2,4 mln Polaków. Jak podaje CBOS, polscy emigranci zazwyczaj (w 81 proc. przypadków) wiążą się z jednym konkretnym krajem. 15 proc. Polaków mieszkało i pracowało w dwóch różnych krajach, a 4 proc. w trzech krajach.

Polacy najczęściej wyjeżdżają do Niemiec. Aż 41 proc. polskich emigrantów wyjechało właśnie do kraju naszych zachodnich sąsiadów. Kolejne dwa najpopularniejsze kraje to Wielka Brytania (23 proc. emigrujących) i Holandia (20 proc.).

Jeżeli Polacy chcą wyjechać tylko na krótki okres, by zarobić trochę pieniędzy i wrócić do ojczyzny, najczęściej, bo aż w 30 proc. przypadków wybierają Wielką Brytanię. Jeżeli mamy do czynienia z wyjazdami regularnymi, ale nie na stałe, przodują pod tym względem Niemcy (56 proc. przypadków).

20.01.2017