Dobra zmiana! Od marca wzrosną najniższe emerytury

- Nikt nie dostanie waloryzacji niższej niż 70 zł. Najniższa emerytura i renta wzrośnie do 1100 zł. Musimy jednak pamiętać, że prawo do minimalnej emerytury spełniamy, gdy osiągniemy wymagany wiek emerytalny, ale również gdy osiągniemy wymagany staż pracy. W przypadku kobiet wynosi 20 lat, a mężczyzn 25. Po trzech latach rządów PiS to świadczenie minimalne wzrosło prawie o jedną czwartą - powiedziała Rafalska.