Dobra zmiana! Emeryci zdecydowanie zyskają na niższym PIT

Zgodnie z zapowiedzią rząd Mateusza Morawieckiego zmienił wysokość podatku z 18 do 17 procent. Choć 1 procent to niewiele i wydawać by się mogło, że nikt kompletnie nie odczuje zmian, to jednak jedna z najuboższych grup w Polsce, a mianowicie emeryci, jest bardzo zadowolona z zaproponowanych zmian.