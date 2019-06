Dobra Zmiana działa, a Polacy to widzą!!! SONDAŻ

o tym ani słowa 28.6.19 20:33

Ceny rosną mocniej od prognoz. Inflacja powyżej celu NBP po raz pierwszy od listopada 2012



Tego, że wzrost cen przyspieszy, ekonomiści się spodziewali. Ale już skala przyspieszenia wielu z nich zaskoczyła. GUS podał właśnie, że inflacja w czerwcu wyniosła 2,6 proc. w ujęciu rok do roku. To znaczy, że jest powyżej celu wyznaczonego przez NBP pierwszy raz od ponad sześciu lat. "Inflacja wróciła do Polski na dobre" - piszą eksperci