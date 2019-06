Dobra wiadomość z Rosji: Spłonął duży okręt Floty Północnej

kalinka 2.6.19 12:17

Frond cieszy się z nieszczęścia innych, to tak po "katolicku"?, mnie to przypomina żydowską kulturę, jak Partia Interesu Syjonu (PIS) spaliło sobie podczas remontu jedyny wartościowy okręt podwodny ORP Orzeł to w tej żydowskiej tubie propagandowej PIS nie zamieszczono nawet jednego słowa zgodnie z obowiązująca tu talmudyczną rzeczywistością,