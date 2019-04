Dobra prognoza MFW! Polska liderem w regionie!!!

Jeśli w czasie koniunktury gospodarczej ciągle mamy deficyt, bilon długu cały czas rośnie, a rząd jest gotowy jeszcze go zwiększyć, to co będzie w czasach kryzysu? Mogę zrozumieć, że pan Jarosław Zbawiciel ma to w Dudzie, wielki egoista z rozdętym ego u schyłku życia nie martwi się o przyszłość. Ale co z resztą tej bandy oszustów, myślą że są bezkarni?

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha