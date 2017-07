'Dobra Korea' i 'zła Korea' - zbliża się konflikt zbrojny?

Jestem w Korei w momencie dużego wzrostu napięcia międzynarodowego w związku z zapowiedziami komunistycznego rządu w Phenianie kolejnej próby broni dalekiego zasięgu. Słowo wyjaśnienia: gdy mówi się czy pisze: „Korea” – wiadomo, ze chodzi o tę Południową. Tę, która, choć jest w Azji, stanowi część Zachodu, w której stacjonują i będą przez bliżej nieokreślony czas stacjonować wojska amerykańskie. Tę, w której przed ponad 60 laty międzynarodowa koalicja pod przywództwem USA, ale z mandatem ONZ odparła agresję komunistów z Północy wspieranych przez komunistyczne Chiny i Związek Sowiecki.

Seul i gra mocarstw

Dziś Korea jest ważną piłką w grze mocarstw. Prezydentowi Donaldowi Trumpowi posłużyła jako pretekst, aby ostrzec Pekin: „nie ma Obamy, dość ekspansji”. Dla Chińskiej Republiki Ludowej jest użyteczną kozą z żydowskiego szmoncesu, którą trzeba wprowadzić do mieszkania, aby potem ją wyprowadzić w poczuciu powszechnej międzynarodowej ulgi i wdzięczności dla ChRL, że jako jedyna potrafi okiełznać ortodoksów komunizmu z KRL-D. Dla Rosji, która jako „czerwona Rosja” wspierała agresję na Seul w latach 1950. sprzętem wojskowym, jest z kolei wygodnym pretekstem do kreowania kolejnego problemu dla USA, ale też do domagania się od Korei Południowej swojej ceny za mniej lub bardziej pozorowaną „neutralność” w permanentnym sporze na Półwyspie Koreańskim.

Jestem tu drugi raz, ale pierwszy byłem aż 15 lat temu. Korea się zmieniła ‒ ale też w jakimś sensie wcale się nie zmieniła. Dalej jest monoetnicznym społeczeństwem, pielęgnującym swoje, historycznie uzasadnione, urazy wobec Japończyków-okupantów, cieplej traktującym Chińczyków ‒ też okupantów, ale zdecydowanie mniej okrutnych(skądinąd Korea w czasach świetności też okupowała część Chin – Mandżurię...). Narodem ateistów ‒ niemal co drugi Koreańczyk nie wierzy w (żadnego) Boga, za to ze sporym udziałem... szamanistów, praktykujących odwieczne, pogańskie obrzędy. Jednak najbardziej ofensywną religią jest chrześcijaństwo – niemal co trzeci obywatel to wyznawca Chrystusa (katolicy stanowią 10% mieszkańców kraju). Koreańczycy są społeczeństwem bardzo innowacyjnym, swoistą potęga gospodarczą – czwartą w Azji, choć mało kto zdaje sobie sprawę, że przed inwazją komunistyczną na po początku lat 1950. to komunistyczna Korea, mając bogactwa naturalne i bardziej rozwinięty przemysł wyraźnie... górowała nad zacofanym Południem. Ale potem stało się coś, co było najkrótszą metafora „komuny”‒ ruina gospodarcza KRL-D, nędza obywateli, cenzura i obozy pracy przy rozkwicie ekonomicznym i cywilizacyjnym „Korei Południowej. Przestrzegałbym jednak przed nasuwającym się łatwym skojarzeniem: oto fatalny komunizm versus cudowny kapitalizm. Komunizm a la KRL-D to obraz nędzy i rozpaczy w rzeczy samej, ale rozkwit „Południa” to nie żaden „kapitalistyczny cud” z książek Miltona Friedmana, ale kolosalne amerykańskie pieniądze, przekraczające to, co dostała Europa (niecała, niestety) w ramach „Planu Marshalla”. To była geneza tego wielkiego skoku koreańskiego tygrysa.

W cieniu impeachmentu

Jednego dnia obserwuję w Seulu manifestacje obrońców zwierząt, następnego na głównym placu stolicy, tuż koło mojego hotelu, odbywa się demonstracja antyrządowa. Opozycyjna prawica sprytnie zawłaszczyła sobie flagę Korei jako swój symbol. Powiewają zatem sztandary, których tło stanowi biały prostokąt, a na nim znajduje się czerwono-niebieski symbol taijitu, wokół niego zaś cztery czarne tzw. trygramy (symbolika zaczerpnięta z filozofii chińskiej). Konserwatyści liżą rany po odsunięciu od władzy pierwszej w historii kraju kobiety-prezydenta: Park Geun-hye. Być może impeachment był zbyt pospieszny, choć jednogłośnie przegłosowany przez Trybunał Konstytucyjny. Oddalono absurdalne zarzuty współodpowiedzialności za zatonięcie koreańskiego promu. Ale główne pozostały: dopuszczenie najbliższej przyjaciółki do tajemnic państwowych i oddanie jej wielkich, choć całkowicie nieformalnych wpływów oraz utworzenie fundacji, której zyski miały zasilać prywatne kieszenie. Zarzuty poważne i pierwszy w historii Korei „impeachment” stał się faktem. Była pani prezydent, która zresztą na pewien czas trafiła do więzienia, a dziś przychodzi na demonstracje opozycji to postać tragiczna. Gdy była nastolatką najpierw w zamachu zginęła jej matka ‒ na oczach przemawiającego na wiecu politycznym męża. Ojciec przyszłej prezydent, niejedyny w tym kraju generał, który z armii poszedł do polityki najpierw dokończył mowę, a potem dopiero usunięto zwłoki jego żony. Córka przejęła rolę „First Lady”. Na krótko. Po kilku latach w kolejnym zamachu zabito jej ojca. Zaopiekował się nią koreański pastor, którego córka stała się jej najbliższą powiernicą ‒ ale z czasem przyczyną upadku Geun-hye. Prezydent kontynuowała tradycję rodzinną i poszła do polityki. Wygrała wybory prezydenckie ‒ tutaj można być Głową Państwa tylko jedną, 5-letnią (jak u nas) kadencję ‒ a dziś robi politykę na ulicy. Rządzi teraz Partia Demokratyczna czyli lewica. Od opozycji różni ją, m.in. stosunek do komunistów z Północy. Nowy prezydent Moon Jae-in, dziecko rodziny ewakuowanej przez Amerykanów w czasie wojny z komunistyczną Północą, urodził się rok po podpisaniu traktatu pokojowego przez KRL-D a USA(Korea Południowanie podpisała go dotąd ‒ co zresztą Phenian przedstawia jako przykład ubezwłasnowolnienia „reżymu w Seulu” od „reżymu w Waszyngtonie” i dowód, kto tak naprawdę podejmuje decyzje. Teoretycznie zatem nowy prezydent powinien być sceptyczny wobec komunistycznego sąsiada ‒ tymczasem w kampanii opowiadał się „za dialogiem” i krytykował „twardogłową” prawicę. Teraz rządzi, a KRL-D jak była wojownicza, tak nią pozostała, także w zakresie broni jądrowej. Cóż, naiwność wobec „komuny” to grzech występujący pod różnymi szerokościami geograficznymi...