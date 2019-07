Do wyborów razem czy osobno? SLD podjęło decyzję

Jak zaznaczył Włodzimierz Czarzasty, warunkiem przystąpienia jego ugrupowania do koalicji jest transparentność finansowa wszystkich partii szykujących się do współpracy. Wiąże się to zz pewną uszczypliwością wobec lidera Wiosny, Roberta Biedronia. Przewodniczący Sojuszu podkreślił, że choć Biedroń zapowiadał złożenie mandatu europosła, nie zrobił tego do tej pory.