Do władzy w Rosji przyszli dranie

Nie widzę na razie jakichkolwiek perspektyw. Naród – to w zasadzie niewolnik. I niewolnictwo to powstało nie wczoraj czy przedwczoraj – przez wieki kształtowało się.

Przyszli do władzy na wszystkich szczeblach ludzie, których świadomość, intelekt – na bardzo niskim poziomie. To po prostu dranie. Ilość tych biurokratów poziomu draństwa przekroczyła krytyczny poziom, przekracza czasy radzieckie. Ponieważ nic nie potrafią, będą niszczyć.

Wszyscy oni są tymczasowi, kradną po to, aby stworzyć zapasowy wariant. Nie jestem pewien, czy to ich uratuje, gdy, jak mówią, nadejdzie burza.

Obecnie cała Rosja – to pewnego rodzaju całokształt „kuszczowek” na różną skalę po całym kraju, gdzie jakaś półmafijna grupa rządzi ludźmi, i wszystkich innych mają gdzieś, przysięgli tylko na wierność Putinowi i „Jedynej Rosji”. I w ten sposób dostali carte blanche na przemoc, świństwo i przestępstwa.

…Poziom funkcjonariuszy władzy na wszystkich szczeblach socjalnych jest na tyle niski pod względem profesjonalnym, moralnym, intelektualnym, że nie tylko polityka przywódców sprzyjała całkowitej utracie sterowania krajem, lecz także głóg kadrowy u nich.

Zmierzamy do kolejnego kryzysu na taką skalę, jak był na terenie kraju powiedzmy w 17 roku, a następnie w sierpniu 91 roku.

Nie widzę na razie jakichkolwiek perspektyw. Naród – to w zasadzie niewolnik. I niewolnictwo to powstało nie wczoraj czy przedwczoraj – przez wieki kształtowało się. I nie było w Rosji jakiegokolwiek okresu, kiedy by mogła wyjść z tego niewolnictwa. Wycisnąć z siebie, jak mówił klasyk, niewolnika. Nie było takiego okresu historycznego. Zaledwie zaczęło się w lutym 17 roku – skończyło się, zaledwie zaczęło się pod koniec lat 80. – na początku 90. XX wieku – skończyło się.

Znalazł się przy władzy małostkowy człowiek z przypadku. Kiedy przypadkowy człowiek przychodzi do władzy, dla państwa to bardzo źle. Kiedy ten przypadkowy człowiek otrzymuje absolutną władzę, dla państwa to tragedia.

Wypędzać trzeba tę szajkę, która siedzi państwu na karku. Osoby te doprowadzają państwo do załamania socjalno-politycznego. To będzie katastrofa dla kraju.

Jurij Ryżow

ZA: JAGIELLONIA.ORG

dam/jagiellonia.org

27.04.2017, 21:15