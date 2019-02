Do Warszawy wraca komuna. Na szczęście tylko na miejskie tabliczki!

Maria Błaszczyk 13.2.19 19:43

Czy fakt, że formacja militarna, która przecież odegrała ważną rolę w historii, ma swoją ulicę, jest propagowaniem komunizmu?

Przecież to bez sensu.

Mogę uważać Jana Pawła II za postać kontrowersyjną. Ale nie byłoby dobrze, gdyby zmieniać wszystkie nazwy ulic jego imieniem nazwanym, ile razy tacy jak ja dojda do władzy. Podobnie jak prymasa Tysiąclecia itd.



Poza tym - nie tylko chodzi o to, ze to się musi nazywać Armii Ludowej.

Jak dla mnie właściwie nie musi. Była rozsądna bardzo propozycja, by to sie nazywało Trasa Łazienkowska, skoro i tak się tak nazywa. Ta propozycja w ogóle nie była poważnie rozpatrywana.

Bo chyba jednak nie o dekomunizację chodziło; to tylko zasłona dymna, niestety.