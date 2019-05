Do USA wreszcie bez wiz? Odpowiada prezydencki minister

"Polskie relacje ze Stanami Zjednoczonymi chyba w żadnym okresie historii nie wyglądały tak dobrze, jak wyglądają współcześnie. W przeciągu niespełna roku dochodzi do kolejnego bezpośredniego spotkania Pierwszej Pary polskiej z Pierwszą Parą amerykańską"– zaznaczył minister Paweł Mucha.

"Prezydent Donald Trump, formułując to zaproszenie, wskazuje na kontekst obronności. W oficjalnym komunikacie Białego Domu mówi się o sprawach gospodarczych, bezpośrednich inwestycjach, a także o współpracy w dziedzinie energetyki"– dodał Paweł Mucha.

"Trzeba zwrócić uwagę, że zwyczajowym okresem ewaluacji, jeżeli chodzi o realizacje programu bezwizowego, jest zawsze jesień. Mamy świadomość, że dane, które by się ujawniły, jeśli chodzi o poziom odmów odnośnie wiz, o które ubiegają się obywatele naszego państwa, to może być informacja, która pozwoli nam spełnić te kryteria i będziemy mieli naturalne rozstrzygnięcie polegające na tym, że Polska będzie włączona do bezwizowego programu"-zakończył Paweł Mucha.