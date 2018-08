Do USA bez wizy? Jesteśmy naprawdę bardzo blisko!

PLL Lot, Fundacja Polska Innowacja, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska" oraz kilka innych organizacji społecznych i biznesowych łączą siły. Zorganizują kampanię społeczną, która pomoże znieść wizy do Stanów Zjednoczonych.

Program bezwizowy umożliwia legalny pobyt na terytorium USA w celach turystycznych, rodzinnych i biznesowych. Czas trwania to maksymalnie 90 dni.

"Mamy takie przekonanie, że jesteśmy aktualnie poniżej 4 proc. przy tym odsetku odmów. Chodzo o to, żebyśmy w tych ostatnich tygodniach w sierpniu i wrześniu - ci wszyscy, którzy nie mieli nigdy odmowy wizowej, mają pracę, nie mają żadnej historii kryminalnej i chcieliby pomóc wejść Polsce do programu bezwizowego, żeby po prostu wystąpili o wizy i te wizy uzyskali. To jest to, co spowoduje, że wejdziemy do tego programu bezwizowego" - mówił Rafał Liczarski prezes PLL LOT.

Przypomnijmy, że aby dany kraj otrzymał możliwość wjazdu bezwizowego musi spełniać określone kryteria. Podstawowym jest dsetek obywateli którym amerykańskie służby imigracyjne odmówiły w danym roku wizy turystycznej i biznesowej. Wskaźnik nie może przekroczyć 3 proc.

Obecnie odsetek odmów wyniósł 5,9 procenta. Polska pozostaje zatem jednym z niewielu krajów Unii Europejskiej, którego obywatele potrzebują wizy.

mor/radiomaryja.pl/Fronda.pl