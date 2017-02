Do rosołu dodaj kurkumy... i wyroluj zarazki

reklama

Rosół z kurkumą to smaczna wersja domowego rosołu, który w sam sobie jest energetyczny, o czym dobrze wiedziały nasze babki skutecznie rozprawiając się z przeziębieniami, infekcjami wirusowymi i bakteryjnymi, niestrawnością czy osłabieniem.

Dopiero niedawno nauka potwierdziła to co było instynktownie znane naszym przodkom, naukowcy z Uniwersytetu w Nebrasce stwierdzili, że rosół zawiera szereg substancji wykazujących właściwości lecznicze.

Rosół ma właściwości przeciwzapalne, rozgrzewające, stymulujące układ odpornościowy, łagodzi kaszel, katar, rozrzedza śluz a zawdzięcza to zawartości cysteiny, która hamuje migrację białych ciałek biorących udział w walce ze stanami zapalnymi.

Ponadto domowy rosół z wiejskiej kury zawiera glutaminę, która naprawia nabłonek wyścielający jelita i żelatynę, która przyspiesza ich odnowę, dlatego wymiernie pomaga w chorobach jelit

Zawarte w rosole aminokwasy: prolina i glicyna zapewniają lepsze trawienie, zwiększają wchłanianie składników odżywczych z pożywienia oraz zapobiegają wzdęciom, gazom, bólom brzucha, niestrawności a kwas hialuronowy, kolagen i glukozamina są niezastąpione przy bólach kostno stawowych i dla utrzymania zdrowej, promiennej skóry.

Wszystko to pod warunkiem, że gotujemy rosół na bardzo wolnym ogniu, tak aby ledwo zauważalnie bulgotał przez co najmniej 3 godziny, czym dłużej tym lepiej.

Z małą ilością soli, bez komercyjnych przypraw typu wegeta czy kostki rosołowe, bo te zatrzymują wchłanianie składników odżywczych i dostarczają zbędnych, toksycznych dodatków, na neutralizację których organizm musi wydatkować sporo energii. Natomiast dobrze jest dodać jakiegoś kwasu np. łyżeczkę octu jabłkowego lub soku z cytryny – co nie zmieni smaku ale pomoże wydobyć minerały.

Energetyczny rosół z kurkumą przepis

Na klasyczny rosół weź

1 kg mięsa z wiejskiej kury, cielęciny, koziny lub królika

5 marchewek

2 pietruszki

Seler

2 cebule

1-2 łyżeczki soku z cytryny

Przyprawy: ziele angielskie, liść laurowy, sól kamienna, pieprz, natka pietruszki, opcjonalnie dodatkowo kurdybanek, kminek, lubczyk, cząber

Zagotować 4 litry wody z liściem laurowym, zielem angielskim, pieprzem ziarnistym. Dodać mięso, warzywa, sok z cytryny i gotować na małym ogniu przez 3-4 godziny. Pod koniec gotowania dodać zioła.

Leczniczy rosół z kurkumą

Z klasycznego rosołu odlać do rondelka porcję bulionu i dodać:

Podana ilość składników na 4 szklanki bulionu

1 łyżeczkę kurkumy

3 ząbki roztartego czosnku

1 łyżeczkę drobno startego świeżego imbiru (opcjonalnie)

1 łyżkę domowego octu jabłkowego

½ łyżeczki kminku

Gotować na małym ogniu ok 5 minut. Na talerzu, przed podaniem posypać świeżo zmielonym pieprzem i obficie natką pietruszki

Walka z infekcją jest ogromnym wydatkiem energetycznym dla organizmu, a taki rosół jest także doskonałym źródłem energii, antyoksydantów i substancji przeciwzapalnych.

Lecząc chorego rosołem, warto podać mu także mięso, na którym gotowano zupę.

Jest ono bogatym źródłem cynku łagodzi symptomy i skraca czas przeziębienia. Cynk wytwarza wokół wirusa powłokę, która uniemożliwia mu rozmnażanie.

Działa również przeciwzapalnie i przyczynia się do utrzymania właściwego stężenia witaminy A niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania bariery immunologicznej organizmu, m.in. skóry i błon wyściełających drogi oddechowe.

5.02.2017, 13:40