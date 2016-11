Do piekła pod rękę z biskupem?

reklama

fot. youtube reklama

"Musimy spróbować znaleźć sposób na to, by doprowadzić ich do pełnej komunii" - powiedział bp Kevin Farrell, prefekt watykańskiej Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia.

Amerykański hierarcha, który wkrótce otrzyma z rąk Ojca Świętego kapelusz kardynalski, popiera progresywną interpretację Amoris laetitia. W Stanach Zjednoczonych abp Filadelfii Charles Chaput wydał wytyczne odnośnie tej adhortacji, według których, zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego, rozwodnicy w nowych związkach, którzy nie zachowują wstrzemięźliwości seksualnej, nie mogą przystępować do Komunii świętej.

To stanowisko nie podoba się jednak nowatorom takim, jak bp Farrell. Jak poinformowała Katolicka Agencja Informacyjna, biskup stwierdził, że chociaż "istnieje obiektywne prawo moralne", to jednak wszystkie pary rozwodzą się z odmiennych przyczyn i sytuacje rodzinne są tak różne, że... Po prostu trzeba coś z tym zrobić - "znaleźć sposób, by doprowadzić ich [jawnych cudzołożników - red.] do pełnej komunii".

ol/kai, fronda.pl

17.11.2016, 11:15