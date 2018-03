Do ,,paki'' za psa, czyli kpina z rozumu

Bartoszowi D. z Chełmży grożą trzy lata więzienia. Nikogo nie napadł ani nie pobił, niczego też nie ukradł. Mężczyzna siedzi jednak w areszcie niczym groźny bandyta. A poszło o... psa.



Psa przebywającego pod opieką mężczyzny znaleziono pobitym. Miał wybite zęby, uraz kręgosłupa i inne dolegliwości.

Bartosza D. oskarżono o znęcanie się nad zwierzętami za co grozi mu kilkuletnie więzienie.

Sam pies był już leczony w Czechach, a wkrótce jedzie do Portugalii (tak - to nie żart).

Mężczyzna twierdzi, że jest niewinny, a na psa się przewrócił. Czy tak było, czy nie, jest drugorzędne.

Trzeba przede wszystkim postawić pytanie, czy można wsadzać człowieka na kilka lat do więzienia za przemoc wobec zwierzęcia.

Bartosz D., jeżeli jest sprawcą, bez wątpienia powinien tę szkodę powetować. Wystarczyłoby odpowiednio wysokie odszkodowanie wypłacone ludziom, którzy czują się poszkodowani emocjonalnie lub finansowo skrzywdzeniem zwierzęcia.

Więzienie? Dobrze, pod warunkiem, że pies przyjmie od Bartosza D. przeprosiny na piśmie.

Czas skończyć z tą paranoją. Nie można się zgadzać na maltretowanie zwierząt z wielu oczywistych społecznie względów. Ale nie można też w takich przypadkach jak Bartosza D. grozić więzieniem.

Prawo trzeba zmienić. Dziś w Polsce niektórzy gwałciciele otrzymują kary niższe niż ta, która grozi mieszkańcowi Chełmży.

Jeżeli będziemy utrzymywać złe prawo traktujące zwierzęta podmiotowo, dojdziemy do granic absurdu. Już teraz w Polsce panuje kompletnie nielogiczny klimat przeciwko myśliwym.

Ci sami ludzie, którzy nie protestują wobec masowego uboju zwierząt hodowlanych, doznają spazmatycznych ataków paniki na widok myśliwego strzelającego do sarny.

To nie jest wrażliwość. To jest głupota. Bartosz D. pada ofiarą tego samego patologicznego podejścia.

Pozwalamy, by kierowały nami emocje - i takie też piszemy prawo. Musi się skończyć źle, bo świadomie zachowujemy się jak dzieci.

Albo pies będzie traktowany jak to, czym jest, albo niech rząd wprowadzi przymus wegetarianizmu.

To, co mamy obecnie, to kpina z rozumu.

JR