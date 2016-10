Do Londynu przyjeżdża Imam, który chce mordować homoseksualistów, a LGBT milczy

reklama

Przez 10 dni w szkole Islamskiej Republiki Iranu w północno-zachodnim Londynie będzie wykładał imam, który popiera kary okrutnego mordowania homoseksualistów.

Szejk Hamza Sodogar o sobie twierdzi, że jest wzorcem dla młodych muzułmanów na całym świecie. Wideo z jego kazaniami przedstawia poglądy dalekie od praktykowanych na Zachodzie:

„Wobec homoseksualnego mężczyzny karą jest jedna z pięciu rzeczy. Po pierwsze – chyba najłagodniejsza – odciąć im głowę, to najlżejsze. Po drugie – spalić ich. Po trzecie – zrzucić ich z klifów. Po czwarte – zwalić na nich mur, żeby pod nim zginęli. Po piąte – kombinacja powyższych”.

O wydawaniu w Czechach książki, sygnowanej przez kairski uniwersytet Al-Azhar, zawierającej podobne treści, informowaliśmy polskie środowisko LGBT. Odzew był mizerny. (j)

(film w jęz. ang.)

ZA: EUROISLAM.PL

Najwidoczniej środowiska LGBT potrafią głośno krzyczeć tylko wówczas, gdy to europejczycy są "nietolerancyjni" dla homoseksualistów, a katolicy głośno mówią o grzechu. Gdy natomiast imam przyjeżdża do Londynu i nawołuje do ich mordowania - są cicho. Najwidoczniej na rękę jest im fakt, że ktoś razem z nimi próbuje zniszczyć cywilizację zachodnią.

