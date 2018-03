Do kogo podobny jest Petru? 'Taki nastroszony...' (WIDEO)

Co podgląda Włodzimierz Czarzasty? Nie mamy na myśli żadnych złych rzeczy- mówił Robert Mazurek.



Nie byłem dwa lata na podglądactwie, ale jak ostatnio byłem widziałem cietrzewie. To trzeba wstać o godzinie pierwszej, pójść, położyć się. Środek nocy, ale Biebrza i Narew... Super. Cietrzewie fajna historia- powiedział Czarzasty.



Jak wygląda cietrzew?- spytał dziennikarz.



Cietrzew wygląda tak jak się nazywa- odparł polityk.



Niewiele mi pan pomógł- zaśmiał się Mazurek.



Tak jak Petru, taki nastroszony- zażartował Czarzasty.



Czyli cietrzew jest podobny do Ryszarda Petru tak?- spytał dziennikarz.



Nie, to Ryszard Petru jest podobny do cietrzewia- odpowiedział szef SLD.

