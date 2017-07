Do Europy nadciąga islamistyczna nawałnica!!!

Interpol ostrzega Europę: na kontynencie wzrasta ryzyko ataków terrorystycznych. Organizacja rozesłała do stolic na Starym Kontynencie listę ponad 170 bojowników tak zwanego Państwa Islamskiego, którzy podejrzewani są o chęć przedostania się do Europy i przeprowadzenia zamachu. Do listy dotarł brytyjski „Guardian”.