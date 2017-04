Do 20 maja zakończy się przeglądanie dokumentów ze zbioru zastrzeżonego

reklama

Fot. Adrian Grycuk via Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Do 20 maja ma zakończyć się przegląd dokumentów z byłego zbioru zastrzeżonego, zawierającego tajne archiwa PRL. Oznacza to, że do tego dnia ministrowie koordynujący służby, będące dysponentami materiałów z tzw. zetki, przedstawią rekomendacje dotyczące ewentualnego nadania klauzuli tajności wybranym dokumentom. To główne ustalenie posiedzenia Kolegium IPN, w którym oprócz kierownictwa Instytutu uczestniczyli też szefowie służb i ministrowie je nadzorujący.

Jak poinformowano w komunikacie IPN, w trakcie spotkania omówiono realizację przeglądu byłego zbioru wyodrębnionego.

Członek Kolegium IPN Krzysztof Wyszkowski powiedział w Polskim Radiu 24, że niektóre służby już zakończyły przegląd tajnych akt PRL. Jak dodał Krzysztof Wyszkowski, ewentualne rekomendacje dotyczące ponownego zastrzeżenia materiałów będą dotyczyły spraw operacyjnych. "Wszystkie personalia będą ujawnione, to elementy szyfrowe, cechy kryptograficzne, które być może są gdzieś jeszcze używane, to będzie zastrzeżone" - podkreślił rozmówca Polskiego Radia 24.

Według Krzysztofa Wyszkowskiego, materiały dotyczące personaliów będą ujawniane nawet - jak się wyraził - "jeśli chodzi o ludzi, których służba wobec komunistycznych służb specjalnych była kontynuowana po 1989 roku". "To, co służby specjalne przekazują, to jedno, a to, co się ukazuje w internecie to drugie" - wyjaśniał członek Kolegium IPN. Krzysztof Wyszkowski tłumaczył, że opracowanie archiwaliów jest bardzo pracochłonne. "Pewne rzeczy wymagają na przykład anonimizacji, nad tymi dokumentami trzeba pracować, muszą być przeglądane przez archiwistów" - dodał.

Zgodnie z przepisami ustawy o IPN, pełne ujawnienie zbioru zastrzeżonego nastąpi 16 czerwca.

Dyrektor Archiwum IPN Marzena Kruk zapewniała na początku kwietnia, że mimo opóźnienia pracownicy IPN dołożą wszelkich starań, by ten zbiór został odtajniony jak najszybciej. Dyrektor Archiwum IPN podkreślała, że jeśli uda się zakończyć przegląd w najbliższym czasie i odpowiednio opracować archiwalia, to powinny one zostać udostępnione badaczom i innym osobom uprawnionym najpóźniej jesienią. Do końca roku powinien zostać też opracowany elektroniczny katalog dokumentów odtajnionych.

Pod koniec stycznia na stronie internetowej IPN została opublikowana pierwsza część wykazu dokumentów, wyłączonych ze zbioru zastrzeżonego. Liczy on 6467 jednostek archiwalnych. W zbiorze zastrzeżonym znajdują się między innymi teczki personalne tajnych współpracowników bezpieki, teczki PRL-owskich oficerów wywiadu i kontrwywiadu, a także materiały operacyjne.

26.04.2017, 8:03