DNO! Obrzydliwe sceny u Vegi. Tym chce pogrążyć PiS?

Marcin 26.6.19 21:50

A "stosunki" polsko-ukraińskie w postaci Kuchcińskiego tez się znajdą w tym bestsellerze?!

Nie ma co płakać, w "ucho prezesa" co widzimy, płaszczacych sie wszelkiej maści śmieci, nazywanych politykami, przed jedynym, w tej farsie, prawdziwym Duce... człowiekiem niezłomnym, ze wszech miar uczciwym, a nawet lekko naiwnym, w tym sosie buraczano goownianym

Oto Pan zastepów w postaci Kaczyńskiego ( Robert Górski) w lot meandry polityki za pysk twarda reką trzymawszy, w popłoch wrogów ojczyzny okiełznał!

Publika lubi takie postacie, i darzy szacunkiem... przez co rzeczywisty prezes wszystkich prezesów tylko zyskał w oczach Narodu, czyniąc go postacia wręcz spiżową

Wincyj tego typu filmów i skeczy, to wentyl bezpieczeństwa jak za komuny... Naród sie posmieje, a nastepnie do urny z głupawym usmiechem pobieży... ku chwale Polityków,w mniejszym stopniu Państwa... boki zrywać ;)