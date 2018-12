Dmytro Hordon: Rosja zaanektuje teraz Białoruś!

Podczas programu na ukraińskim kanale telewizyjnym „Priamyj”, jego uczestnicy omawiali sytuację wokół Białorusi. Gościem był słynny ukraiński dziennikarz Dmytro Hordon. Opowiedział on o przebiegu spotkania, które odbyło się w wąskim kręgu w Kijowie we wrześniu tego roku, w którym i on uczestniczył. Według Hordona, w spotkaniu wziął udział zastępca sekretarza generalnego NATO Alexander Vershbow, siedmiu byłych i obecnych amerykańskich ambasadorów w Rosji i na Ukrainie, a także kilkudziesięciu zaproszonych ekspertów. Wśród nich obecny był również Andrei Iłłarionow, były doradca Putina ds. ekonomicznych.