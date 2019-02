Długi Biedronia. Jak chce rządzić Polską taki osobnik?

Robert Biedroń ma problem. W niedzielę zaprezentował się na warszawskim Torwarze jako koryfeusz ateistycznej lewicowej rewolucji. Dążenie do zburzenia chrześcijańskiego ładu to jednak nie wszystko, co obciąża Biedronia i de facto dyskwalifikuje jako poważnego polityka. Kłopotem są też kwestie finansowe. Biedroń obiecał bardzo dużo, ale nie podał, skąd weźmie pieniądze. Tymczasem czas jego rządów w Słupsku pokazuje, że z finansami najlepiej sobie bynajmniej nie radzi.