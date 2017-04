Dlaczego 'żyd Macierewicz' nie wsiadł do Tupolewa?

reklama

Marcin Rey

Rosyjska V kolumna w Polsce

DLACZEGO ŻYD MACIEREWICZ NIE WSIADŁ DO SAMOLOTU DO SMOLEŃSKA?

To nie ja zadaję to pytanie, oczywiście. Partia „Zmiana” sflaczała, a Mateusz Piskorski siedzi, ale partia „Jedność Narodu” zarejestrowana piętro niżej w tym samym budynku b. Domu Przyjaźni Polsko-Radzieckiej ma się świetnie, a jej prominentny członek rady krajowej Andrzej Zapałowski robi karierę głównego medialnego eksperta od Ukrainy. Upodobał sobie wojsko: wykładał w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu[1], a teraz habilituje się w Akademii Sztuki Wojennej. Minister Antoni Macierewicz doprawdy powinien się zapoznać z wypowiedzią[2] założyciela „Jedności Narodu” Bogusława Rybickiego, w której objaśnia założenia powołania tej partii. Dotyczy go bowiem bezpośrednio.

Z wypowiedzi Rybickiego wynika, że zbrodnię katyńską popełnili Żydzi. Do samolotu generała Sikorskiego dziwnym trafem nie wsiadł jego cień, Żyd Józef Retinger. Z księdzem Popieluszką w feralną podróż jeszcze dziwniejszym trafem nie pojechał jego cień, Żyd Klemens Szaniawski z Uniwersytetu Warszawskiego „drugim chyba w Świecie uniwersytetem, jeśli chodzi o zażydzenie profesury”. Ten poczet kończy minister Macierewicz: „i trzeci przypadek, no w jakimś sensie cień pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, pan Antoni Macierewicz, jakoś nie poleciał tym samolotem, który się rozbił w Smoleńsku”. A więc Katyń to nie Rosjanie, to Żydzi. Śmierć Sikorskiego – Żydzi. Śmierć Popieluszki to nie esbecy (no skąd, przecież Rybicki był wtedy działaczem PZPR i tajnym współpracownikiem SB ps. TW Regulski, to wie z autopsji). A Smoleńsk? Dorysujcie sobie sami na podstawie jakże delikatnej sugestii Rybickiego i zastanówcie się, czy Macierewicz to jest polskie nazwisko… I dlatego założono partię „Jedność Narodu", bo o Panu Putinie mówi się źle, a to niedobrze.

Sławomir Cenckiewicz, swoja drogą współpracownik Ministra Macierewicza, opisał zwięźle drogę życiową narodowca Rybickiego[3]: „Jednym z najbliższych współpracowników Jana Matłachowskiego był Bogusław Rybicki, który współpracował z SB – jako TW Rogulski. Był działaczem Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność", Zjednoczenia Patriotycznego Grunwald i wydawcą książek o tematyce narodowej i antysemickiej. Przez zaangażowanie w Grunwaldzie poznał środowisko aktywistów PZPR skupionych wokół Tadeusza Grabskiego. Znał też oficerów Ludowego Wojska Polskiego z Akademii Sztabu Generalnego i Wojskowej Akademii Politycznej, redakcje „Rzeczywistości" i „Żołnierza Wolności", a przez kontakty kościelne także członków Prymasowskiej Rady Społecznej i Kurii Metropolitarnej w Warszawie. Podczas rozmów z SB „analizował" sytuację w episkopacie przez pryzmat „wpływów żydowskich", a swojemu opiekunowi z Biura Studiów MSW przekazywał drukowaną przez siebie „literaturę narodową” (m.in. „Protokoły mędrców Syjonu”, „Masonerię w Polsce współczesnej”)”.

W świetle monotematycznej nieco wypowiedzi jego pryncypała Rybickiego lepiej rozumiem, dlaczego Zapałowski, dwie godziny po opublikowaniu przeze mnie jego sweet-foci z rosyjskim funkcjonariuszem medialnym Andriejem Wypołzowem[4], zareagował udostepnieniem[5] paszkwilu[6] Leszka Pietrzaka z „Warszawskiej Gazety” na mój temat, pomawiając mnie przy okazji o współpracę agenturalną. W tekście Pietrzaka jest rewelacja, jakobym był wyznania mojżeszowego. Ja tam nie wiem, jakiego wyznania jest Zapałowski, ale jeśli uważa się za katolika, to jest w błędzie.

Chciałbym, aby Andrzej Zapałowski ustosunkował się do wypowiedzi Rybickiego a najbardziej chciałbym, by minister Macierewicz zajął stanowisko wobec faktu, że na podległej mu uczelni habilituje się Zapałowski i robi wodę z mózgu oficerom najbardziej elitarnej jednostki Wojska Polskiego. Warto przy tym zauważyć, że w wykazie publikacji w swoim autoreferacie habilitacyjnym[1] Zapałowski pomija swoje liczne publikacje dla Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych[7] Mateusza Piskorskiego. Zachęcam czytelników do zgłaszania tego uchybienia formalnego pismami do Pani prof. dr. hab. Teresy Starzyńskiej, Zastępcy Przewodniczącego Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, w ślad za jej pismem[8] nr BCK-I-L-8374/16, w którym wyznacza skład komisji przewodu habilitacyjnego Andrzeja Zapałowskiego.

Tymczasem, by nie być gołosłownym, przepisałem dla Państwa całą wypowiedź[2] Rybickiego o założeniach partii „Jedność Narodu” z kanału Youtube ultra-antysemity i „prawicowego” we własnym mniemaniu obrońcy pomników sowieckich Sławomira Zakrzewskiego[9]. Po przepisaniu zdezynfekowałem klawiaturę i napiłem się wódki koszernej produkcji Fundacji Rodziny Nissenbaumów, Rybickiemu i Zapałowskiemu na pohybel.

Na zdrowie!

Marcin Rey

+++

Treść wypowiedzi Bogusława Rybickiego o założeniach powołania partii „Jedność Narodu”[2]:

„Witam Państwa, ja jestem jedną z osób, które zamierzają wprowadzić w życie hasło „Polak gospodarzem Polski”. Uruchamiamy partię pod nazwą „Jedność Narodu”. Dzisiaj na spotkaniu usłyszałem dużo złych rzeczy rzekomo o naszych stosunkach polsko-rosyjskich, oczywiście o Panu Putinie i oczywiście hasło, które podrywa wszystkich do boju, to jest hasło Katyń. Podrywa do boju dlatego, że wiedza nasza na te temat jest, powiedziałbym, znikoma albo żadna albo wręcz opieramy się na oczywistych fałszerstwach. Żeby zrozumieć hasło Katyń, to trzeba pamiętać, że w momencie rozpoczęcia agresji na Polskę 17 września 39 roku zostały na terenie ówczesnego ZSRR powołane trzy obozy koncentracyjne, Kozielsk, Starobielsk, Ostaszków, których komendantami było trzech Żydów z NKWD Mierkułow, Reichman, Urbanowicz. Zanim 5 marca Pan Beria, Żyd, wystosował list do Gruzina Stalina, że trzeba Polaków wymordować, to wcześniej 23 lutego, generał Piotr Jefromienko, odpowiedzialny w ramach NKWD za obozy jenieckie, był podwładnym pana Berii, wystosował list, w którym wnioskuje, żeby oficerów młodszych stopniem wysłać do domu, starszych wiekowo również puścić wolnymi, natomiast średnich, przewieźć do Ostaszkowa, gdzie był już uruchomiony proces osądzania, przy czym wyroki tam, jakie zapadały, to były wyroki od 3 do 6 lat więzienia, łagrów, a nie rozwałki. Tymczasem dwa tygodnie później, Żyd Beria pisze znany nam list do Gruzina Stalina, który to list podpisuje kolejnych sześciu rzezimieszków w tym Żyd Kaganowicz, Żyd Mołotow, Gruzin Malenkow, Ukrainiec Woroszyłow i jeden Rosjanin Kalinin, ożeniony z Żydówką. I to jest, w jakimś sensie, całość sprawy, która składa się na hasło Katyń. Siły ustanowione światowe, które są zainteresowane skłócaniem Słowian między sobą, tak samo jak i Polaków między sobą, robią wszystko, aby prawda do nas nie docierała. Tutaj jest w tym również bardzo istotna rola grupy, która się nazywa „Gazeta Polska”. W tej sprawie zakłamywania historii warto jeszcze podać trzy bardzo jednoznaczne w swojej wymowie przypadki, które się zdarzyły na przestrzeni ostatnich siedemdziesięciu lat. Po pierwsze, cieniem generała Sikorskiego był Żyd Józef Retinger. I tak to się stało, że w tą podróż decydującą pan Retinger nie pojechał z generałem Sikorskim. Cieniem księdza Popiełuszki był Żyd, socjolog, profesor Klemens Szaniawski, z Uniwersytetu Warszawskiego, który jest drugim chyba w Świecie uniwersytetem, jeśli chodzi o zażydzenie profesury, który też z księdzem nie pojechał. Warto też pamiętać, czy wiedzieć, że ten pan Klemens Szaniawski, kilka miesięcy przed stanem wojennym powiedział, że „nawet jeśli zginie kilka tysięcy Polaków, to nam to się i tak opłaca”. Komu nam? I trzeci przypadek, no w jakimś sensie cień pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, pan Antoni Macierewicz, jakoś nie poleciał tym samolotem, który się rozbił w Smoleńsku, jak również jest ciekawe, jak to się stało, że Duch Święty natchnął dwie czy trzy dalsze osoby, które również nie poleciały tym samolotem. Dlatego drodzy Rodacy, starajmy się poznać prawdę historyczną. Jest trochę książek, o których warto wspomnieć. Na pewno taką książką jest broszura wydana w 1944 roku Stanisława Didiera „Rola neofitów w dziejach Polski”, na pewno jest taką książką, która podaje prawdę, wydana w Rosji książka „Święta Ruś przeciwko Chazarii”, jest wreszcie książka wydana w Stanach Zjednoczonych Michaela Jonesa, która ukazała się w języku polskim pod hasłem „Gwiazda i Krzyż”, a jeśli chodzi o wersję angielską to jest „Dżułs, rewoluszejn ęd hiz asumpt in histori of ze łorld”[10] - „Rewolucjoniści żydowscy i ich wpływ na historię Świata”. Polecam te książki, bo im szybciej poznamy prawdę, tym łatwiej będzie można stworzyć, w ramach solidaryzmu narodowego, jeden blok narodowy, w którym będą razem współdziałać dla dobra Polski, w interesie polskim narodowym zarówno zwolennicy Romana Dmowskiego, jak i zwolennicy Wincentego Witosa, jak i zwolennicy Wojciecha Korfantego, jak i zwolennicy Wojciecha Daszyńskiego. Bo tylko solidaryzm narodowy jest szansą, że różne swołocze nie będą nami rządziły. Dlatego zapraszam do partii pod hasłem „Jedność Narodu” – nasza strona internetowa to www.jn.org.pl. Pozdrawiam, Szczęść Boże, do zobaczenia.”

