Dlaczego zginął Paweł Adamowicz? Prof. Antoni Dudek dla Frondy

Ramirez 14.1.19 19:53

O to chodzi, że to lewactfo zniosło Karę Śmierci, olewając protesty prawicy. Najpierw w nielegalnym "moratorium", potem już oficjalnie.



To WASZA wina, bo daliście mordercom gwarancje życia.



Oczywiście możesz kłamac do końca, że "nie ma związku"... śmiech na sali.

W NORMALNYM prawicowym państwie ten koleś by wisiał po kilku dniach. I on by wiedział o tym, że go powieszą, zanim by sięgnął po sztylet.