Dlaczego w Polsce nie wolno krytykować sędziów? MOCNA wypowiedź prezydenta!

"Istota trójpodziału władz polega na tym, że żadna z nich nie jest najważniejsza. Nie jest tak, że jedna władza w sposób bezwzględny może dyktować warunki drugiej i jest nietykalna; że sama się kontroluje, że sama o sobie orzeka i to, co powie jest absolutnie niezdatne do poddania jakiejkolwiek krytyce"-powiedział Andrzej Duda. Prezydent ocenił, że skoro wolno krytykować polityków, to powinna również być możliwość krytykowania wyroków sądowych czy tych wydawanych przez Trybunał Konstytucyjny. Prezydent zaznaczył, że nie ma nic przeciwko krytykowaniu polityków, jednak zastanawia się, „dlaczego nie można w taki sam sposób dyskutować na temat wyroków Trybunału czy sądu?”.