Dlaczego TVP Info nie transmitowała wystąpienia Macierewicza?

Telewizja TVP Info nie transmitowała wczoraj konferencji prasowej podkomisji ds. wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej, którą kiruje Antoni Macierewicz. Zamiast tego pokazano obrady komisji ds. Amber Gold, które toczyły się w tych samych godzinach. TVP Info przekonuje, że nie był to błąd, ale wzięto po prostu pod uwagę oczekiwania widzów.



Konferencję podkomisji smoleńskiej transmitowały na żywo TVN24, Polsat News i Telewizja Republika. Na TVP Info można było z kolei zobaczyć obrady sejmowej komisji śledczej ds. Amber Gold - zeznawali przed nią wczoraj funkcjonariusze ABW, którzy zajmowali się Amber Gold i OLT Express.



To wszystko byłoby jeszcze do zrozumienia, ale zwraca uwagę inne zjawisko. Otóż obrady sejmowej komisji ds. Amber Gold były wielokrotnie przerywane, ogłaszano długie przerwy. W tym czasie TVP Info również nie pokazała konferencji podkomisji smoleńskiej, nie pokazując także skrótów z tejże. O konferencji poinformowano dopiero o 14:59, a potem o 15:51 - były to, jak podają Wirtualne Media, zaledwie minutowe omówienia odczytane przez prowadzących.

Zacytowano tam także słowa Jarosława Kaczyńskiego: ,,wiele lat bardzo ciężkiej pracy, różnych eksperymentów - czasem udanych, czasem nieudanych, różnych hipotez - czasem potwierdzanych i niepotwierdzanych''.

O konferencji poinformowały za to Panorama TVP2 oraz główne wydanie Wiadomości. We Wiadomościach materiał według Wirtualnych Mediów trwał minutę.

Trudno w tej sytuacji nie odnieść wrażenia, że w TVP po prostu nie chciano szczególnie nagłaśniać tej sprawy. Dlaczego? Podniosły się natychmiast głosy o próbach zmarginalizowania Antoniego Macierewicza i jego zespołu. To poważne zarzuty. Czyżby uznano, że śledztwo smoleńskie i ustalenia zespołu Macierewicza są zbyt kontrowersyjne dla Polaków i należy postawić na inny przekaz, nie wzbudzający takich emocji?

Niewykluczone, że tak. To jednak rodzi poważne zapytania co do sytuacji w rządzącej partii. Przecież to chyba nie kierownictwo TVP decyduje o tak fundamentalnych sprawach, jak stosunek do pracy podkomisji.

bb/wirtualnemedia.pl, fronda.pl